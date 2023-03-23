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23 марта 2023, 12:10 Читати українською

Польша в прошлом году выделила Украине помощи почти на $7 миллиардов

Польша в 2022 году выделила на помощь Украине и украинцам около 1% ВВП страны — до 30 млрд злотых (почти $7 млрд). Об этом в интервью радио ZET сообщила министр финансов Польши Магдалена Жечковская.

Польша в 2022 году выделила на помощь Украине и украинцам около 1% ВВП страны — до 30 млрд злотых (почти $7 млрд).

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Помощь Польше

«Эти средства — это около 1% ВВП страны, это почти 30 млрд злотых ($7 млрд)», — проинформировала Жечковская, добавив, что это касается в прошлом году.

Она отметила, что это средства из бюджета страны, органов местного самоуправления, а также отчасти военная помощь.

На вопрос, будет ли в этом году эта помощь на том же уровне, как в прошлом году, министр отметила, что это будет зависеть от уровня военной помощи и количества украинских беженцев в Польше.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, приблизительно миллион.

Жечковская подчеркнула, что помощь украинцам нужно оказывать и дальше с моральной точки зрения, поскольку таким образом Варшава поддерживаем борьбу Киева за демократию и европейские ценности.

В то же время, министр финансов обратила внимание, что 780 тыс. украинцев в Польше работают, ведут бизнес, таким образом делая свой вклад в развитие экономики страны.

Источник: Минфин
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