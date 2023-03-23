За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 168150 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
660 российских оккупантов и 13 танков. Потери врага за 22 марта
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Потери врага
- личного состава — около 168150 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3570 (+13) ед.,
- боевых бронированных машин — 6898 (+11) ед.,
- артиллерийских систем — 2608 (+19) ед.,
- РСЗО — 511 (+2) ед.,
- средства ПВО — 273 (+1) ед.,
- самолетов — 305 (+0) ед.,
- вертолетов — 290 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20),
- крылатые ракеты 909 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5452 (+18) ед.,
- специальная техника — 273 (+3).
Источник: Минфин
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