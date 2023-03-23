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23 марта 2023, 11:46 Читати українською

Доплата 16 тысяч гривен от Красного Креста: кто из украинцев сможет получить

В среду, 22 марта, начался второй этап проекта Красного Креста Украины и Министерства по делам ветеранов по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате войны. Об этом сообщает Правительственный портал.

В среду, 22 марта, начался второй этап проекта Красного Креста Украины и Министерства по делам ветеранов по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате войны.
Фото: kg.ua

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Доплата от Красного Креста

В конце февраля были получены первые 10 тысяч заявлений через ресурс Е-ветеран, возможность подачи которых была временно приостановлена для проведения мониторинга качества предоставления услуги, завершения процесса выплаты средств на банковские карты заявителям и усовершенствования технических процессов.

Отмечается, что с 22 марта следующие 15 тысяч заявителей могут подать заявление на получение денежной помощи.

Лица, которым предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесенные в Единый государственный реестр ветеранов войны смогут получить денежную помощь единовременно одним платежом на банковский счет заявителя в размере 4 000 гривен в месяц.

Выплаты будут осуществляться в течение четырех месяцев вне зависимости от получения ими других видов помощи, то есть в общей сложности человек сможет получить 16 тысяч грн.

Как подать заявление

Подавать заявку могут только лица, имеющие собственную электронную подпись.

  • 1. Зайдите на страницу eveteran.gov.ua .
  • 2. Перейдите по ссылке «Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны».
  • 3. Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.
  • 4. Проверьте фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.
  • 5. Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.
  • 6. Заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны — лица с инвалидностью I или II группы заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если лицо отвечает этому критерию, то обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет.

Из соображений безопасности уведомление о начислении или отказе не будет отправляться заявителям. Поэтому в случае неполучения выплаты в указанный срок нужно позвонить Минветеранам по номеру: +380636889596, где должны помочь выяснить возможную проблему и расскажут о механизме ее решения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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