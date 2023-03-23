На что жалуется бизнес. «Лидеры» среди госорганов

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Жалобы бизнеса

«Бюро экономической безопасности на полную мощность не заработало и поэтому является наименьшей причиной жалоб. В лидерах у нас Нацполиция и СБУ», — сказал он, отвечая на вопрос, на какие именно правоохранительные органы поступает больше всего нареканий от предпринимателей.

По словам Ващука, чаще всего обращения предпринимателей касаются невозврата изъятого имущества, отказов правоохранителей расследовать преступления по заявлениям потерпевшего бизнеса, а также процессуальных злоупотреблений и давления на фирмы.

Он также сообщил, что из экономических уголовных производств, с которыми предприниматели обращались в Совет бизнес-омбудсмена, только 3% дошли до суда.

«Пока остается этот общий феномен, когда в Украине формой наказания является не столько приговор суда, как возбуждение уголовного производства. Сейчас падает имидж и это съедает большую часть усилий фирмы», — говорит Ващук.

На вопрос, помогают ли решать проблемы бизнеса с правоохранительными органами в Департаменте уголовной политики по защите инвестиций, действующем в Офисе генпрокурора с 2020 года, бизнес-омбудсмен ответил, что встречается с прокуратурой в формате Экспертной группы, где рассматриваются такие дела.