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22 марта 2023, 19:11 Читати українською

ЦБ РФ возобновил публикацию данных о международных резервах: за год они упали почти на $43 миллиарда

Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов после годового перерыва. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 марта резервы составили $574,2 млрд., за год они упали на $42,89 млрд. Об этом сообщает российский «Коммерсант».

Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов после годового перерыва.
Фото: censor.net

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В частности, активы в иностранной валюте российский центробанк оценил в $410 млрд, в монетарном золоте — в $135,6 млрд.

Банк России перестал раскрывать структуру международных резервов в марте 2022 года после того, как значительная часть (около $300 млрд) золотовалютных резервов РФ была заблокирована в США и Европе.

Читайте также: ЕС продолжает искать активы подсанкционных российских миллиардеров. Сколько уже заморозили

Доля валюты в международных резервах уменьшилась с 72,4% до 71,5%, доля золота выросла с 22,9% до 23,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 марта 2023, 19:43
#
Нехай решту розкрадуть, нам лише користь від того.
+
+18
Smehue4ki
Smehue4ki
22 марта 2023, 20:20
#
Ці цифри ЦБ рф «малює» кожного тижня… там навіть золото віртуальне на рахунках їхнього фнб. Довіри цим цифрам нема
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