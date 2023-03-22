ЦБ РФ возобновил публикацию данных о международных резервах: за год они упали почти на $43 миллиарда

Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов после годового перерыва. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 марта резервы составили $574,2 млрд., за год они упали на $42,89 млрд. Об этом сообщает российский «Коммерсант».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, активы в иностранной валюте российский центробанк оценил в $410 млрд, в монетарном золоте — в $135,6 млрд.

Банк России перестал раскрывать структуру международных резервов в марте 2022 года после того, как значительная часть (около $300 млрд) золотовалютных резервов РФ была заблокирована в США и Европе.

Читайте также: ЕС продолжает искать активы подсанкционных российских миллиардеров. Сколько уже заморозили

Доля валюты в международных резервах уменьшилась с 72,4% до 71,5%, доля золота выросла с 22,9% до 23,6%.