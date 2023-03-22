Курс валют на вечер 22 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 12 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 22 марта Закрытие 22 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,36/39,75 39,48/39,87 12/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−38,70 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,38−38,55, евро — 41,00−41,20 грн.

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