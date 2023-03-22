Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов онлайн-брокеров еще 5 кейсов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Защита инвесторов: Нацкомиссия по ценным бумагам обнаружила еще 5 сомнительных инвестпроектов
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Список сомнительных проектов
В перечень сомнительных проектов добавлены Askanti Group, EXStocks FINS, инвестиционная платформа Sky_Capital и ImportCapital, а также InstaTrade, работающая на базе ранее внесенного в список instaforex.
«В очередной раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране находится вне зоны регулирования и надзора», — отмечается в сообщении Нацкомиссии.
Всего в обнародованном на сайте НКЦБФР перечне уже 156 сомнительных проектов.
Источник: Минфин
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