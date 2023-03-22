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22 марта 2023, 16:12 Читати українською

Си Цзиньпин не дал Путину согласия на увеличение поставок газа из РФ — Bloomberg

Глава КНР Си Цзиньпин использовал два дня переговоров в Москве, чтобы присоединиться к России в противостоянии против США. Но китайский лидер воздержался от того, чтобы предложить Владимиру Путину то, что он искал: обязательство покупать гораздо больше газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава КНР Си Цзиньпин использовал два дня переговоров в Москве, чтобы присоединиться к России в противостоянии против США.
Фото: slovoidilo.ua

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Путин пообещал поставлять не менее 98 миллиардов кубометров газа в год в Китай до 2030 года. Хотя это более чем в шесть раз больше, чем он продавал Китаю в прошлом году по трубопроводу, это все равно значительно ниже, чем Россия поставляла в Европу на своем пике.

Но Си не дал Путину четкого согласия или даже склона к минимальному прогрессу в строительстве газопровода «Сила Сибири 2», важной связи, поскольку Москва пытается продавать больше газа на восток, тогда как ее экспортная инфраструктура в большинстве своем направлена на запад.

После переговоров Путин заявил, что обсуждался новый трубопровод, который пройдет в Китай через Монголию, и согласованы почти все параметры соглашения. Но общие заявления были гораздо менее однозначными.

Хотя этот трубопровод мог бы поставлять Китаю более дешевую альтернативу сжиженному природному газу, правительство Си продолжает сосредотачиваться на обеспечении диверсификации поставок — по сути, не повторяя европейскую ошибку чрезмерной зависимости от России.

По словам Батта Оджерела, старшего научного аналитика Energy Policy Research Foundation, Inc., в настоящее время существует множество стран, стремящихся продавать газ, включая США, Катар, Австралию и Туркменистан.

«Для Китая — это рынок покупателя. Если Россия не сделает чрезвычайно приятное предложение, Китай может ждать сколь угодно. Дополнительный газ из России не нужен, особенно после экономического спада, вызванного карантином», — добавил эксперт.

Читайте также: Молдова снова начнет покупать российский газ

Колебания Китая

В Bloomberg отметили, что отсутствие прогресса в любых крупных энергетических соглашениях показало некоторое колебание со стороны Китая по поводу слишком близкого сотрудничества с РФ. Си хочет избежать более строгих экономических санкций, которые могут нанести ущерб экономике Китая, а также держать Россию на стороне как партнера, который может дать отпор США и их союзникам.

«План Си состоит в том, чтобы найти баланс: Китай хочет, чтобы Россия выжила, но не хочет, чтобы его считали полностью поддерживающим Россию», — сказал Дуншу Лю, доцент, специализирующийся на китайской политике в Городском университете Гонконга.

По его словам, проблема заключается в том, что если Россия окажется в невыгодном положении и потребует экономической и военной поддержки Китая, чтобы выжить, то что будет делать Китай в таком случае? Тогда Китаю придется сделать выбор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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