НБУ применил меры влияния к четырем финкомпаниям

Национальный банк применил меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших его совершению, к четырем компаниям, предоставляющим финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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К кому применили меры воздействия

НБУ применил меры влияния к:

ООО «Роял Кэпитал»;

ПО «Ваш Ломбард «Лукачек и Компания»;

ООО «Проф-Агро-Транс»;

ООО «ФК «Сатаро Капитал».

Как пояснили в Нацбанке, эти компании обязаны устранить нарушения до 21 апреля 2023 года.

Меры влияния применены в связи с непредоставлением информации и неподачей документов на выполнение требований постановления правления НБУ от 24 декабря 2021 г. № 153 «Об утверждении Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг».

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 марта 2023 года.