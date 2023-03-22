Национальный банк применил меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших его совершению, к четырем компаниям, предоставляющим финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ применил меры влияния к четырем финкомпаниям
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К кому применили меры воздействия
НБУ применил меры влияния к:
- ООО «Роял Кэпитал»;
- ПО «Ваш Ломбард «Лукачек и Компания»;
- ООО «Проф-Агро-Транс»;
- ООО «ФК «Сатаро Капитал».
Как пояснили в Нацбанке, эти компании обязаны устранить нарушения до 21 апреля 2023 года.
Меры влияния применены в связи с непредоставлением информации и неподачей документов на выполнение требований постановления правления НБУ от 24 декабря 2021 г. № 153 «Об утверждении Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг».
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 марта 2023 года.
Источник: Минфин
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