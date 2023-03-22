Участвуй в акции, подписывайся на TG канал «Эксперты по страхованию» и выигрывай 1000 грн на горючее или другие подарки.
Продолжаются последние дни акции для автомобилистов
Finance.ua запустил беспроигрышную акцию для автомобилистов с гарантированным подарком!
Участвуйте и выигрывайте один из призов:
- 5 сертификатов на горючее на АЗС WOG номиналом 1000 гривен;
- 20 духов в авто от Sisters Aroma;
- 30 сертификатов на КАСКО номиналом в 1000 гривен.
Гарантированный подарок каждому участнику — скидка 10% на Авто гражданку по-уникальному промокоду.
Условия супер просты:
- быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию Finance.ua»;
- заполнить форму по ссылке .
Победители будут известны 4 апреля и будут определены с помощью сервиса Random.org .
Выиграть 1000 грн на горючее или другие подарки
Источник: Минфин
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