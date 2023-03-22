В Украине сокращается программа обмена ламп накаливания на LED. Где можно обменять лампы

Сегодня, 22 марта, Укрпочта сокращает количество отделений, где можно обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

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«Это происходит из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях — именно они вернутся к обычному формату работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги», — говорится в сообщении.

В то же время, центральные отделения, где обмен ламп проходит активно, продолжат выдавать светодиоды.

В самых отдаленных селах, которые присоединились к проекту обмена недавно, обмен продлится до конца апреля. А уже с 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны, где сохраняется высокий спрос и потребность.

Предзаказ ламп

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, следует обратить внимание на наличие отделения Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении «Действие».

Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых есть автоматизированные отделения Укрпочты, смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение.

Что нужно для обмена

Для обмена ламп необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и старые лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Где больше всего обменяли лампы

Наиболее активными в обмене ламп являются:

жители Киевской области — здесь обменяли уже почти 2 млн штук,

в Днепропетровской области количество обменных ламп составляет 1,4 млн,

во Львовской области — 1,1 млн,

в Харьковской области — 860 тыс.,

в Одесской области — 810 тыс.,

в Винницкой области — 730 тыс.,

в Черкасской области — 510 тыс.

В целом, программа охватила 23 тысячи населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины. С начала старта программы почти 3 млн. жителей нашей страны обменяли в отделениях Укрпочты около 14 млн. ламп.

По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что 25 февраля 2023 года Укрпочта начала бесплатную замену старых ламп на энергосберегающие в селах.