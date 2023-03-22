БЭБ Украины будет сотрудничать со Службой внутренних доходов США

Бюро экономической безопасности Украины наладило взаимодействие с Подразделением уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS-CI). Об этом идет речь в сообщении бюро.

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Что известно

Аналитики Бюро будут сотрудничать со специалистами IRS-CI. Также планируется проведение специальных тренинговых программ и техническая помощь.

Как отметил заместитель директора БЭБ Алексей Литвинов: «Уверен, IRS-CI станут мощными партнерами в рамках обмена практическим опытом расследований преступлений в сфере экономики».

Служба внутренних доходов (IRS) — это налоговая служба федерального правительства Соединенных Штатов, отвечающая за сбор федеральных налогов США и администрирование Кодекса внутренних доходов, основного органа федерального налогового законодательства.

В обязанности IRS входит предоставление налоговой помощи налогоплательщикам; преследование и разрешение случаев ошибочных или мошеннических налоговых деклараций; надзор за разными программами льгот, включая Закон о доступном лечении.