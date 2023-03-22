В двух областях Украины возможны ограничения электроснабжения — Минэнерго

В среду, 22 марта, в Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры после неоднократных атак россиян. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

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«Генерация, как и в предыдущие недели, имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентов в Донецкой и около 2 тыс. абонентов в Харьковской областях.

Напомним

Россияне на протяжении всей зимы нанесли 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей Укрэнерго были атакованы по меньшей мере по 3−4 раза, их основному оборудованию нанесены тяжелые повреждения.