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22 марта 2023, 13:33 Читати українською

Укргидроэнерго понесло убытки на 40 миллиардов из-за атак РФ

Предварительная сумма ущерба Укргидроэнерго, нанесенного российской армией, достигает около 40 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предварительная сумма ущерба Укргидроэнерго, нанесенного российской армией, достигает около 40 млрд гривен.

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Ущерб

По словам гендиректора Укргидроэнерго Игоря Сироты, в общей сложности было более 30 попаданий в гидроэнергетические объекты с начала массированных обстрелов по энергетической системе.

«Результаты работы, представленные, иллюстрируют, что наша компания, несмотря на все вызовы и проблемы, достойно справилась с испытаниями в прошлом году. Это стало возможным благодаря объединенным усилиям нашего коллектива.

Мы продемонстрировали и демонстрируем как нашему акционеру, так и всему обществу свою эффективность в выполнении стратегических задач по поддержке энергетического баланса страны", — заявил председатель наблюдательного совета компании Валентин Гвоздий.

Также сообщается, что во время заседания комитета по инновациям была представлена стратегия Укргидроэнерго по внедрению инноваций.

«Эта политика направлена на ускорение внедрения инноваций в ежедневной работе. Кроме того, важно провести систематизацию инноваций, которые уже внедрены в компании. Это особенно важно для развития и восстановления после атак на объекты Укргидроэнерго со стороны России», — заявила член Набсовета и председатель инновационного комитета Наталья Микольская.

Источник: Минфин
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