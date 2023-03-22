Япония выделит Украине $30 миллионов на нелетальное вооружение и $470 миллионов на энергетику

Япония решила выделить $30 млн на поставки нелетального вооружения в Украину и намерена направить еще $470 млн на восстановление украинской энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кишида на пресс-конференции с президентом Украины в Киеве, цитирует «Интерфакс-Украина».

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Помощь Японии

«Япония решила выделить $470 млн односторонней грантовой помощи, в частности для сектора энергетики и других отраслей, а также помощь в $30 млн для поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО», — сказал Кишида.

Япония, как он отметил, настроена поддерживать Украину и дальше.

Также Кишида подчеркнул, что с прошлого года Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь, в частности, в поддержку энергетического сектора, сельского хозяйства и проведения разминирования.

Помощь Японии в области восстановления с 24 февраля 2022 года достигла уже более $7 млрд.