Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, которым обязала ФОПов хранить документы об уплате налогов 5 лет. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета Нина Южанина.
ФОПы должны хранить документы об уплате налогов 5 лет — закон
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По словам Южаниной, закон предусматривает со дня вступления в силу (со дня, следующего за днем опубликования 8131):
- хранение 5 лет первичных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов;
- предоставление информации по запросу контролирующего органа — это специальный запрос налогового органа другой страны относительно операций их плательщика с плательщиком Украины (в рамках международного договора об избежании двойного налогообложения).
«Данные нормы будут действовать для всех юридических лиц (плательщиков налога на прибыль, плательщиков единого налога третьей группы), в том числе неприбыльных предприятий и организаций», — пояснила она.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS.
Комментарии - 5
Это все какой-то флешбек из прошлого столетия… нет блин цифровое государтво, но опять дебильные законы и бумажная волокита…