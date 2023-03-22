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22 марта 2023, 9:22 Читати українською

ФОПы должны хранить документы об уплате налогов 5 лет — закон

Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, которым обязала ФОПов хранить документы об уплате налогов 5 лет. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета Нина Южанина.

Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, которым обязала ФОПов хранить документы об уплате налогов 5 лет.

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По словам Южаниной, закон предусматривает со дня вступления в силу (со дня, следующего за днем опубликования 8131):

  • хранение 5 лет первичных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов;
  • предоставление информации по запросу контролирующего органа — это специальный запрос налогового органа другой страны относительно операций их плательщика с плательщиком Украины (в рамках международного договора об избежании двойного налогообложения).

«Данные нормы будут действовать для всех юридических лиц (плательщиков налога на прибыль, плательщиков единого налога третьей группы), в том числе неприбыльных предприятий и организаций», — пояснила она.

Читайте: Рада открыла Налоговый доступ к счетам украинцев за границей

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
zig4free
zig4free
22 марта 2023, 9:30
#
Какие документы? Уже несколько лет веду отчетность только в электронном виде!
+
0
penetrator1963
penetrator1963
22 марта 2023, 11:49
#
Там можно из личного кабинета налоговой выгрузки в пдф делать. я давно выгружаю каждый отчёт на всякий случай на флешку.
+
0
ekokill
ekokill
22 марта 2023, 12:05
#
Усі документи пов’язані з обчисленням та сплатою податків. Не плутайте, будь ласка, первинні документи (рахунки, акти, квитанції тощо) та звітні документи (які ви з ваших слів подаєте в електронному вигляді).
+
+15
zig4free
zig4free
22 марта 2023, 12:10
#
Давно все расчеты идут в электронном виде… и подписываются давно с помощью КЭП,

Это все какой-то флешбек из прошлого столетия… нет блин цифровое государтво, но опять дебильные законы и бумажная волокита…
+
0
ekokill
ekokill
22 марта 2023, 12:14
#
Це не позбавляє вас обов’язку мати на всі розрахунки первинні документи)
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