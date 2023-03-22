ФОПы должны хранить документы об уплате налогов 5 лет — закон

Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, которым обязала ФОПов хранить документы об уплате налогов 5 лет. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель Налогового комитета Нина Южанина.

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По словам Южаниной, закон предусматривает со дня вступления в силу (со дня, следующего за днем опубликования 8131):

хранение 5 лет первичных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов;

предоставление информации по запросу контролирующего органа — это специальный запрос налогового органа другой страны относительно операций их плательщика с плательщиком Украины (в рамках международного договора об избежании двойного налогообложения).

«Данные нормы будут действовать для всех юридических лиц (плательщиков налога на прибыль, плательщиков единого налога третьей группы), в том числе неприбыльных предприятий и организаций», — пояснила она.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS.