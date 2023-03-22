Рынки растут в преддверии решения ФРС, а «черное» золото дешевеет: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли

S&P 500 прибавил 1,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones — 1%. Росту американских индексов способствовал оптимизм инвесторов в отношении мировой банковской системы после комментариев разных регуляторов по всему миру. Между тем индекс банковского сектора США — KBW Bank — вырос вчера примерно на 5%. А доходность американских государственных облигаций продемонстрировала самый большой однодневный рост с 2009 года.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,2%, японский Nikkei прибавил 2,1%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1%, сингапурский STI увеличился на 1,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,3% и 2,1% соответственно. Инвесторы в Азии внимательно следят за действиями регуляторов, которые теперь пытаются соблюсти баланс между борьбой с инфляцией и банковским кризисом. Многие ожидают, что последний будет предотвращен.

ФРС, вероятно, повысит процентные ставки на 0,25%

Этого в большинстве ожидают опрошенные CNBC News экономисты. В таком случае ставки увеличатся до 4,75−5%. Некоторые эксперты также предполагают, что ФРС может приостановить повышение процентных ставок из-за проблем в банковской системе. Так, регулятору сегодня также предстоит предоставить инвесторами гарантии, что проблемы с региональными банками будут решены.

Нефть дешевеет

Все — в преддверии решения ФРС по процентным ставкам. Фьючерсы на Brent снизились сегодня на 0,5%, до $74,91 за баррель, а контракты на WTI упали 0,6%, до $69,25. Кризис банковской системы привел к тому, что стоимость нефти достигла 15-месячного минимума на прошлой неделе и вызвала волатильность на мировых товарно-сырьевых рынках.

Тем не менее многие по-прежнему сохраняют оптимизм в отношении перспектив роста нефтяных цен. Отчасти это происходит из-за восстановления экономики Китая после снятия жестких антиковидных ограничений. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что во втором полугодии 2023 года нефтяные цены будут находиться в диапазоне от $80 до $140 за баррель.