За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 167490 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
920 российских оккупантов и 5 танков. Потери врага за 21 марта
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Потери врага
- личного состава — около 167 490 (+920) человек ликвидировано,
- танков — 3557 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин — 6887 (+8) ед.,
- артиллерийских систем — 2589 (+3) ед.,
- РСЗО — 509 (+2) ед.,
- средства ПВО — 272 (+2) ед.,
- самолетов — 305 (+0) ед.,
- вертолетов — 290 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2183 (+16),
- крылатые ракеты 909 (+2),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5434 (+6) ед.,
- специальная техника — 270 (+4).
Источник: Минфин
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