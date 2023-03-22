Кабмин запустил реформу «Укроборонпрома»: детали

Кабинет министров принял решение реорганизовать госконцерн «Укроборонпром» в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность». Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Уставный капитал общества составляет 237,07 млн грн и формируется за счет имущества концерна.

По словам премьера, это первый шаг к масштабному реформированию госконцерна, целью которого станет внедрение современной модели управления.

«Это не просто смена вывески, это реформа, которая долгое время готовилась еще до начала полномасштабного вторжения России. Украина стремится построить один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире», — подчеркнул Шмигаль.

Премьер также добавил, что на предприятиях концерна планируется внедрить корпоративную модель управления. Это позволит создать условия для привлечения дополнительных инвестиций в производство оружия, техники и амуниции.