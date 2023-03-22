Зерна будет меньше: Минагрополитики предоставило прогнозы урожая-2023

Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами в сезоне-2023 вместе с уменьшением средней урожайности, вызванным ростом себестоимости производства, негативно повлияет на размер урожая. Об этом сообщает Министерство аграрной политики.

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Снижение урожая

Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, предварительно, может сократиться примерно на 8,8 млн тонн, до 44,3 млн т против 53,1 млн т в 2022 году.

Урожай ячменя, как ожидается, снизится с 5,5 млн т в 2022-м до 4,8 млн т в 2023-м, кукурузы — с 25,6 млн т до 21,7 млн т соответственно.

В то же время ожидается увеличение валового производства масленичных культур до 19,2 млн т против 18,2 млн т в прошлом году.

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Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн т (было 11,1 млн т), рапса — 3,8 млн т (3,7 млн т), соевых бобов — 3,9 млн т (3,4 млн т).

Также ожидается увеличение производства сахарной свеклы — 11,3 млн т (9,7 млн т).

«Данные прогнозы по показателям валовых сборов носят предварительный характер и будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь, от погодных условий», — уточнили в МинАПК.

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Что касается посевных площадей, то в 2023 году прогнозируемые площади составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона — 19,8 млн га.