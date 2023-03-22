Кабмин назначил нового главу правления Укрзализныци

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Что известно о новом руководителе

Лященко с октября 2021 входил в состав правления УЗ, занимался финансовыми вопросами. До работы в УЗ занимал должность финансового директора медиагруппы «Украина», а с 2014-го стал директором холдинга, входившего тогда в группу SCM Рината Ахметова.

«Распоряжением Кабинета министров по представлению наблюдательного совета председателем правления АО „Укрзализныця“ назначен Евгений Лященко сроком на два года», — написал Кубраков.



Он рассказал, что Лященко принимал непосредственное участие в нескольких изменениях в УЗ, которые можно считать революционными.



Первая — это переход на прямые контакты с производителями энергоресурсов (нефтепродукты, электроэнергия, газ), сэкономившие для государства большую сумму денег. Кубраков утверждает, что речь идет о миллиардах гривен.



Второе достижение Лященко — перенос выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $895 млн.

Сейчас перед Лященко как новым руководителем Укрзализныци стоят три основных задачи: