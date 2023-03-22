Кабмин назначил Евгения Лященко новым главой правления Укрзализныци. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Кабмин назначил нового главу правления Укрзализныци
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Что известно о новом руководителе
Лященко с октября 2021 входил в состав правления УЗ, занимался финансовыми вопросами. До работы в УЗ занимал должность финансового директора медиагруппы «Украина», а с 2014-го стал директором холдинга, входившего тогда в группу SCM Рината Ахметова.
«Распоряжением Кабинета министров по представлению наблюдательного совета председателем правления АО „Укрзализныця“ назначен Евгений Лященко сроком на два года», — написал Кубраков.
Он рассказал, что Лященко принимал непосредственное участие в нескольких изменениях в УЗ, которые можно считать революционными.
Первая — это переход на прямые контакты с производителями энергоресурсов (нефтепродукты, электроэнергия, газ), сэкономившие для государства большую сумму денег. Кубраков утверждает, что речь идет о миллиардах гривен.
Второе достижение Лященко — перенос выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $895 млн.
Сейчас перед Лященко как новым руководителем Укрзализныци стоят три основных задачи:
- выделение отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности (пассажирская, грузовая, производственная и инфраструктурная);
- выполнение инвестиционной программы;
- выход компании на безубыточность.
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