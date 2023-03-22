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22 марта 2023, 8:10 Читати українською

Кабмин назначил нового главу правления Укрзализныци

Кабмин назначил Евгения Лященко новым главой правления Укрзализныци. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кабмин назначил Евгения Лященко новым главой правления Укрзализныци.
Фото: Facebook Курбакова

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Что известно о новом руководителе

Лященко с октября 2021 входил в состав правления УЗ, занимался финансовыми вопросами. До работы в УЗ занимал должность финансового директора медиагруппы «Украина», а с 2014-го стал директором холдинга, входившего тогда в группу SCM Рината Ахметова.

«Распоряжением Кабинета министров по представлению наблюдательного совета председателем правления АО „Укрзализныця“ назначен Евгений Лященко сроком на два года», — написал Кубраков.

Он рассказал, что Лященко принимал непосредственное участие в нескольких изменениях в УЗ, которые можно считать революционными.

Первая — это переход на прямые контакты с производителями энергоресурсов (нефтепродукты, электроэнергия, газ), сэкономившие для государства большую сумму денег. Кубраков утверждает, что речь идет о миллиардах гривен.

Второе достижение Лященко — перенос выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $895 млн.

Сейчас перед Лященко как новым руководителем Укрзализныци стоят три основных задачи:

  • выделение отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности (пассажирская, грузовая, производственная и инфраструктурная);
  • выполнение инвестиционной программы;
  • выход компании на безубыточность.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
22 марта 2023, 10:21
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Дай бог
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