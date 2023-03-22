Евро дорожает. Официальный курс валют

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21 марта НБУ установил официальный курс на уровне 39,14 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.

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