В Украине арестовали вертолет Жеваго (видео)

Правоохранители инициировали арест вертолета, опосредованным владельцем которого является акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту.

«В рамках расследования уголовного производства Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 У К Украины , также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что топ-менеджеры банка организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

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Арест на имущество

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности: акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Напомним

28 декабря 2022 г. по запросу Государственного бюро расследований (ДБР) французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном французском курорте Куршевель.

9 октября 2019 г. ДБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».

11 октября НАБУ сообщило эксдепутату о новом подозрении из-за недостоверного декларирования в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.

3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго также находится в международном розыске.