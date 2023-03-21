Курс валют на вечер 21 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 21 марта Закрытие 21 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,19/39,58 39,40/39,80 21/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,45−38,90 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,55−38,70, евро — 41,05−41,25 грн.

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