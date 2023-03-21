Банки-банкроты в феврале выплатили кредиторам почти 172 миллиона

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Сколько выплатили кредиторам

Отмечается, что в феврале 2023 года из 171,8 млн грн, направленных на погашение требований кредиторов:

115,3 млн грн направлено на удовлетворение возникших в т. ч. требований 3-й очереди на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам

требований 3-й очереди на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам 25,4 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы)

30,9 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не связанных с банками лицами).

Остальные суммы получили кредиторы 2-й и 5-й очередей. Из общей суммы погашения 150 тыс. грн было направлено на удовлетворение требований обеспеченного кредитора, а именно НБУ.

За январь-февраль 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 681,7 млн грн, в т. ч. 150 тыс. грн — внеочередное удовлетворение требований НБУ как обеспеченного кредитора.