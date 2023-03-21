Неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в феврале 2023 направили на погашение требований своих кредиторов 171,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Банки-банкроты в феврале выплатили кредиторам почти 172 миллиона
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Сколько выплатили кредиторам
Отмечается, что в феврале 2023 года из 171,8 млн грн, направленных на погашение требований кредиторов:
- 115,3 млн грн направлено на удовлетворение возникших
в т. ч.требований 3-й очереди на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам
- 25,4 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы)
- 30,9 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не связанных с банками лицами).
Остальные суммы получили кредиторы 2-й и 5-й очередей. Из общей суммы погашения 150 тыс. грн было направлено на удовлетворение требований обеспеченного кредитора, а именно НБУ.
За январь-февраль 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 681,7 млн грн,
Всего за весь период, по состоянию на 1 марта 2023 года, удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 60 535,5 млн грн, из которых 17 027,0 млн грн погашено обеспеченным кредиторам,
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