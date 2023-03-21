ЕБРР увеличит свою долю акций владельца украинского «Прокредит Банка»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 марта 2023, 18:23 Читати українською

ЕБРР увеличит свою долю акций владельца украинского «Прокредит Банка»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобретет 5% акций немецкого ProCredit Holding AG&Co. KGaA, которому принадлежит украинский Прокредит Банк. В результате ЕБРР увеличит свою долю в немецком холдинге до 8,7%. Об этом пишет «Бизнес.Цензор».

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобретет 5% акций немецкого ProCredit Holding AG&Co.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В рамках соглашения ЕБРР также приобретет 9,9% долю у управляющей компании ProCredit General Partner AG и таким образом станет одним из основных акционеров ProCredit Group наряду с Zeitinger Invest, KfW, Doen Participaties и ProCredit Staff Invest.

«Инвестиции поддержат холдинг ProCredit в его превращении в открытое акционерное общество за сохранение его результативности, как было объявлено холдингом ProCredit в октябре 2022 года», — отметили в банке.

ЕБРР уточнил, что части каждой компании будут приобретены в рамках частного двустороннего соглашения у Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка.

Справка

ProCredit Holding — немецкая международная финансовая холдинговая компания со штаб-квартирой во Франкфурт-на-Майне, основанная в 1998 году. Ведет свою деятельность в 19 странах с переходной экономикой и развивающимися государствами в Восточной Европе, Латинской Америке и Африке, предоставляя банковские услуги малому, среднему бизнесу и широким слоям населения в этих странах.

Бизнес-модель холдинга основывается на социально-ответственном банкинге и предоставлении прозрачных, эффективных и прибыльных финансовых услуг клиентам.

В Украине холдинг представлен дочерним «ПроКредит Банком».

С общим объемом активов 36,83 млрд. грн. на 1 февраля (около 1,35% всех активов системы) банк занимал 15 место среди 67 банков Украины. Банк предлагает все виды традиционных банковских продуктов через восемь отделений.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alex2006 и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами