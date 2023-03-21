ЕБРР увеличит свою долю акций владельца украинского «Прокредит Банка»

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В рамках соглашения ЕБРР также приобретет 9,9% долю у управляющей компании ProCredit General Partner AG и таким образом станет одним из основных акционеров ProCredit Group наряду с Zeitinger Invest, KfW, Doen Participaties и ProCredit Staff Invest.

«Инвестиции поддержат холдинг ProCredit в его превращении в открытое акционерное общество за сохранение его результативности, как было объявлено холдингом ProCredit в октябре 2022 года», — отметили в банке.

ЕБРР уточнил, что части каждой компании будут приобретены в рамках частного двустороннего соглашения у Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка.

Справка

ProCredit Holding — немецкая международная финансовая холдинговая компания со штаб-квартирой во Франкфурт-на-Майне, основанная в 1998 году. Ведет свою деятельность в 19 странах с переходной экономикой и развивающимися государствами в Восточной Европе, Латинской Америке и Африке, предоставляя банковские услуги малому, среднему бизнесу и широким слоям населения в этих странах.

Бизнес-модель холдинга основывается на социально-ответственном банкинге и предоставлении прозрачных, эффективных и прибыльных финансовых услуг клиентам.

В Украине холдинг представлен дочерним «ПроКредит Банком».

С общим объемом активов 36,83 млрд. грн. на 1 февраля (около 1,35% всех активов системы) банк занимал 15 место среди 67 банков Украины. Банк предлагает все виды традиционных банковских продуктов через восемь отделений.