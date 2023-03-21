Хотя общие глобальные продажи смартфонов в 2022 году упали на 12% по сравнению с 2021 годом из-за макроэкономических трудностей, продажи смартфонов премиум-класса (выше $600) выросли на 1%. Это позволило ценовому сегменту обеспечить 55% от общего дохода мирового рынка смартфонов впервые в истории. Об этом сообщает Сounterpoint.

Причины роста рынка премиальных смартфонов

Причин такого роста несколько. Несмотря на сложные рыночные условия в 2022 году, состоятельные потребители были менее восприимчивы к макроэкономическим трудностям. Соответственно продажи на премиальном рынке выросли, а на начальном и среднем сегментах снизились.

При этом продажи iPhone составляют 75% рынка премиальных смартфонов.

Кроме того, поскольку смартфоны становятся все более важными для жизни, люди готовы тратить больше на свои устройства и сохранять их в течение более длительного периода. Это также одна из причин того, что ценовой сегмент от $1000 и выше рос быстрее всего (38% в годовом исчислении) в 2022 году.

Другим ключевым фактором роста стала тенденция «премиализации» в регионах. Спрос в премиальном сегменте обусловлен тем, что люди обновляют свое последнее устройство.

Продажи

Продажи Apple выросли на 6% в годовом исчислении на рынке премиум-класса, увеличив свою долю до трех четвертей общего объема продаж в сегменте. Apple могла бы вырасти еще больше, не перебои с поставками iPhone 14 Pro и Pro Max во время пика праздничного сезона 2022 года. Apple также выиграла от спада продаж смартфонов Huawei в Китае.

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За Apple следует Samsung, продажи которой в 2022 году упали на 5%. Samsung потеряла возможности на рынке Китая из-за слабого присутствия в этом регионе. Запуск серии Galaxy S22 в 2022 году также произошел гораздо позже, чем S21 в 2021 году. Однако рост популярности сложных смартфонов сыграл в пользу Samsung.

Google был представлен среди лучших OEM-производителей, выросших из низкой базы, благодаря Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro. Google усугубил фокус на сегменте смартфонов.

Кроме того, продажи большинства китайских производителей снизились, поскольку они получают значительную часть своих флагманских продаж на внутреннем рынке, где условия работы были сложными в 2022 году.

Операционные системы

По уровню проникновения операционных систем Android уступает iOS в премиум-сегменте. iOS захватила три четверти всех продаж смартфонов на рынке премиум-класса.

Ввиду доли дохода и стабильной траектории роста рынок премиум-класса является важнейшим сегментом.

Для Apple рост продаж также связан с привязкой iOS к множеству устройств и сервисов. Если пользователь iPhone также владеет часами Apple Watch или Mac, следующим обновлением смартфона, скорее всего, будет другой iPhone.

Кроме того, благодаря амбициозной ценности бренда Apple и постепенному расширению продаж компании также росли в странах с развивающейся экономикой.

Однако в 2023 году Android может ожидать новая волна роста, поскольку ожидается, что в этом году больше производителей выпустят складные устройства в премиум-сегменте.