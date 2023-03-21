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21 марта 2023, 15:36 Читати українською

«Мавка. Лісова пісня» собрала в украинских кинотеатрах почти 82 миллиона

После трех уикендов в кино мультфильм «Мавка. Лісова пісня» собрал у больших экранов 642 671 зрителя и 81 848 415 грн бокс-офиса. Об этом сообщили в Госкино.

После трех уикендов в кино мультфильм «Мавка.

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Первый уик-энд кинотеатрального проката мультфильма «Мавка. Лісова пісня» собрал 24,9 млн грн.

В украинский прокат долгострой от студии Film.ua вышел 2 марта одновременно со странами Северной Африки и Ближнего Востока.

Всего «Мавку» продали более 20 территорий, среди которых США, Канада, Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Чехия, Болгария, Венгрия, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия, Греция, Монголия.

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Напомним

Над мультфильмом «Мавка», созданным по мотивам «Лісової пісні» украинской писательницы Леси Украинки, работали семь лет. Проект адаптирован под жанр домашней анимации. В основе ленты — образы из славянских мифов и легенд.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн. Доля государственного участия в производстве мультфильма составляет 49,5 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
Влад Разумовский
Влад Разумовский
21 марта 2023, 16:18
#
Осталось собрать еще 105 миллионов и можно будет выйти в ноль.
Успешный бизнес
+
0
neverice
neverice
21 марта 2023, 17:13
#
Так в прокаті лише 3 тижні. Збори майже лінійні. Перший тиждень 25 млн, за три тижні — 82 млн. Тому приблизно через місяць зберуть. Зараз в кіно люди ходять не дуже активно.
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