Из-за снижения спроса BYD сокращает смены на двух заводах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 марта 2023, 14:40 Читати українською

Из-за снижения спроса BYD сокращает смены на двух заводах

Производитель электрокаров из Китая BYD уменьшил количество смен на двух предприятиях, занимающихся сборкой автомобилей. Об этом сообщает LBLV, ссылаясь на данные Reuters. Источники, знакомые с информацией, считают, что это признак снижения спроса на крупнейшем авторынке в мире, который также затронул наиболее продаваемый бренд электрокаров.

Китайский производитель электромобилей перевел некоторых сотрудников на предприятии в Сиане на четырехдневную рабочую неделю с двумя сменами по восемь часов в сутки. На этом предприятии в Сиане собираются наиболее популярные среди покупателей седаны BYD Song и Qin EV.

Также есть информация о сокращении рабочих часов на предприятии в Шэньчжэне, где производятся седаны Han. Там сократили количество смен в день с трех до двух.

В компании пока не прокомментировали ситуацию. Также причина сокращения смен не прописана в меморандуме о планировании BYD. Источники сообщают, что это связано со снижением спроса на автомобили в Китае, которое наблюдается с начала года.

Компания BYD активно развивается и занимает свою нишу на китайском авторынке. В феврале компания впервые превзошла продажи машин Volkswagen в КНР. За январь-февраль производителю электрокаров удалось превзойти Тесла по продажам в 5 раз впервые за последние два года.

При этом аналитики LBLV сообщают, что производство замедлилось с начала года, когда продажи на авторынке упали. В частности, это связано с тем, что в КНР отказались от нацпрограммы субсидирования электрокаров. Определенный спрос на рынке спровоцировали скидки, так как некоторые автопроизводители взяли пример с Tesla, спровоцировав ценовую войну.

Как сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей, за первые два месяца этого года BYD ежедневно выпускала 5749 машин, что на 22% меньше, чем было в октябре и ноябре 2022-го.

В марте компания ввела скидки на наиболее популярные модели электрокаров Yuan Plus и Seal. На прошлой неделе вышли обновленные версии Han и Tang.

Акции китайского производителя электромобилей сегодня поднялись на 1,67 % до 239,51 китайского юаня.

Дмитрий Родин, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами