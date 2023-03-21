Из-за снижения спроса BYD сокращает смены на двух заводах

Производитель электрокаров из Китая BYD уменьшил количество смен на двух предприятиях, занимающихся сборкой автомобилей. Об этом сообщает LBLV , ссылаясь на данные Reuters. Источники, знакомые с информацией, считают, что это признак снижения спроса на крупнейшем авторынке в мире, который также затронул наиболее продаваемый бренд электрокаров.

Китайский производитель электромобилей перевел некоторых сотрудников на предприятии в Сиане на четырехдневную рабочую неделю с двумя сменами по восемь часов в сутки. На этом предприятии в Сиане собираются наиболее популярные среди покупателей седаны BYD Song и Qin EV.

Также есть информация о сокращении рабочих часов на предприятии в Шэньчжэне, где производятся седаны Han. Там сократили количество смен в день с трех до двух.

В компании пока не прокомментировали ситуацию. Также причина сокращения смен не прописана в меморандуме о планировании BYD. Источники сообщают, что это связано со снижением спроса на автомобили в Китае, которое наблюдается с начала года.

Компания BYD активно развивается и занимает свою нишу на китайском авторынке. В феврале компания впервые превзошла продажи машин Volkswagen в КНР. За январь-февраль производителю электрокаров удалось превзойти Тесла по продажам в 5 раз впервые за последние два года.

При этом аналитики LBLV сообщают, что производство замедлилось с начала года, когда продажи на авторынке упали. В частности, это связано с тем, что в КНР отказались от нацпрограммы субсидирования электрокаров. Определенный спрос на рынке спровоцировали скидки, так как некоторые автопроизводители взяли пример с Tesla, спровоцировав ценовую войну.

Как сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей, за первые два месяца этого года BYD ежедневно выпускала 5749 машин, что на 22% меньше, чем было в октябре и ноябре 2022-го.

В марте компания ввела скидки на наиболее популярные модели электрокаров Yuan Plus и Seal. На прошлой неделе вышли обновленные версии Han и Tang.

Акции китайского производителя электромобилей сегодня поднялись на 1,67 % до 239,51 китайского юаня.

Дмитрий Родин, финансовый аналитик LBLV