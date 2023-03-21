С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе украинские банки выдали кредиты на 67,05 млрд грн для поддержки микро-, малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Поддержка бизнеса: Банки предоставили по госгарантиям кредитов на 67 миллиардов
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Поддержка бизнеса
«В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе, с декабря 2020 года, выдано 21 177 кредитов на общую сумму 67,05 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 1 марта 2023 года 28 банков-кредиторов обслуживают 17 480 кредитов на сумму 55,02 млрд гривен.
Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 27,95 млрд гривен. Это около 77% от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд гривен).
В феврале 2023 года заключено 878 кредитных договоров на сумму 3,29 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,69 млрд грн.
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