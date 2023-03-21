Энергосистема работает с резервом мощности. В двух областях возможны отключения света

Во вторник, 21 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности, однако из-за повреждения сети потребителям в Киевской и Житомирской областях могут отключать свет. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для потребителей электроэнергии по всей стране.

«В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирской и Киевской», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что, по словам Галущенко, если не будет новых обстрелов со стороны РФ, Украина стабилизирует энергетическую систему до лета.