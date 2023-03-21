Акции растут, а инвесторы надеются на ослабление банковского кризиса: что нужно знать утром

Американские акции выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, а индекс Dow Jones — 1,2%. Все — благодаря возрождающимся надеждам на стабильность в банковском секторе. Теперь внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС на этой неделе, где будет принято решение по процентным ставкам. Эксперты ожидают повышения на 0,25%. Между тем стратеги из Goldman Sachs прогнозируют: в марте ФРС не будет ничего повышать и сохранит ставки на прежнем уровне.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона растут, кроме как в Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, сингапурский STI увеличился примерно на 1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,3% и 0,2% соответственно, а японский Nikkei снизился на 1,4%. Рынки Азии также надеются на ослабление банковского кризиса в ближайшее время.

Нацбанк Саудовской Аравии — крупнейший акционер Credit Suisse — потерял более $1 млрд

Центральный банк Саудовской Аравии понес серьезные убытки после принудительного поглощения Credit Suisse швейцарским UBS Group за $3,2 млрд. По данным CNBC News, он потерял около 80% своих инвестиций в Credit Suisse. Ранее, в ноябре прошлого года, Национальный банк Саудовской Аравии инвестировал 1,4 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд) в 167-летнего кредитора, купив акции по цене 3,82 франка (всего саудовскому нацбанку принадлежало 9,9% акций Credit Suisse). UBS Group собирается заплатить акционерам Credit Suisse только 0,76 франков за акцию. Управление по инвестициям Катара — второй по величине инвестор Credit Suisse, владеющий 6,8% акций банка, также понесло большие убытки после поглощения банка UBS Group.