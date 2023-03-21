За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 166570 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
960 российских оккупантов и 15 танков. Потери врага за 20 марта
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Потери врага
- личного состава — около 166570 (+960) человек ликвидировано,
- танков — 3552 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 6879 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2586 (+9) ед,
- РСЗО — 507 (+0) ед,
- средства ПВО — 270 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5428 (+12) ед,
- специальная техника — 266 (+1).
Источник: Минфин
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