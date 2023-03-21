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21 марта 2023, 10:15 Читати українською

В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны

В Украине введут единовременную выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

В Украине введут единовременную выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны.
Фото: depositphotos

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Кто может получить выплаты

Как пояснил народный депутат, выплату смогут получить:

  • лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;

  • работники объектов критической инфраструктуры;

  • журналисты или члены их семей.

Размер выплат

  • в случае гибели, наступившей в результате ранения — 1 млн гривен;
  • в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения — от 200 до 800 тысяч гривен.

«Важно решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности, критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране», — объяснил Гончаренко.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
21 марта 2023, 12:49
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Я страдаю,не могу выехать в европу подышать воздухом свободы и демократии.
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