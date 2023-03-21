В Украине введут единовременную выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим из-за войны
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Кто может получить выплаты
Как пояснил народный депутат, выплату смогут получить:
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лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
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работники объектов критической инфраструктуры;
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журналисты или члены их семей.
Размер выплат
- в случае гибели, наступившей в результате ранения — 1 млн гривен;
- в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения — от 200 до 800 тысяч гривен.
«Важно решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности, критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране», — объяснил Гончаренко.
Источник: Минфин
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