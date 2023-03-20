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20 марта 2023, 19:45 Читати українською

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $350 млн: что вошло

20 марта Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.

20 марта Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

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Что вошло в пакет помощи

Как пишет «Обозреватель», в Пентагоне сообщили, что вошло в новый пакет военной помощи на $350 млн:

  • минометные системы и снаряды калибра 81-мм и 60-мм;
  • комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
  • гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
  • взрывные боеприпасы, оборудование для преодоления препятствий;
  • оборудование для разминирования;
  • тяжелые топливозаправщики;
  • тепловизоры, оптика, лазерные дальномеры;
  • оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Среди прочего В ближайшее время ВСУ получат больше боеприпасов для HIMARS и гаубиц, боеприпасы для БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 марта 2023, 21:04
#
Телеганьюз ❗️Целых 17 млн. грн на бомбоубежище в Одесской области😳 Оно должно быть на территории детского сада «Мадагаскар» в Авангарде и уместить 150 человек. Как вам такие бюджеты?😬
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 марта 2023, 21:05
#
Сейчас будут кричать о притеснениях и о том,сколько ржавых вёдер отправили «хлопцям на фронт» https://telegraf.com.ua/ukraina/2023−03−20/5783734-vsemirno-izvestnuyu-set-taksi-v-ukraine-poymali-na-neuplate-nalogov-ushcherba-na-desyatki-millionov/amp
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