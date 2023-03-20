20 марта Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $350 млн: что вошло
Что вошло в пакет помощи
Как пишет «Обозреватель», в Пентагоне сообщили, что вошло в новый пакет военной помощи на $350 млн:
- минометные системы и снаряды калибра 81-мм и 60-мм;
- комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
- взрывные боеприпасы, оборудование для преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования;
- тяжелые топливозаправщики;
- тепловизоры, оптика, лазерные дальномеры;
- оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Среди прочего В ближайшее время ВСУ получат больше боеприпасов для HIMARS и гаубиц, боеприпасы для БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.
Источник: Минфин
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