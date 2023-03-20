США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $350 млн: что вошло

20 марта Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов . Об этом сообщает Associated Press .

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Что вошло в пакет помощи

Как пишет «Обозреватель», в Пентагоне сообщили, что вошло в новый пакет военной помощи на $350 млн:

минометные системы и снаряды калибра 81-мм и 60-мм;

комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

взрывные боеприпасы, оборудование для преодоления препятствий;

оборудование для разминирования;

тяжелые топливозаправщики;

тепловизоры, оптика, лазерные дальномеры;

оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей;

запчасти и другое полевое оборудование.

Среди прочего В ближайшее время ВСУ получат больше боеприпасов для HIMARS и гаубиц, боеприпасы для БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.