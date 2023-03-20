Как украинки поддерживают бизнес-среду — исследование

С начала полномасштабной войны тысячи украинок вступили в ряды ВСУ, начали активную волонтерскую деятельность и помогают государству на разных фронтах, экономическом, в том числе.

Эксперты R&D центра YouControl с помощью инструмента YC Market проанализировали влияние женщин на поддержку различных сфер бизнеса Украины в военный год путем продолжения деятельности существующих компаний и открытия новых.

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Сферы, которые чаще всего выбирают женщины

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) большинство компаний (юридических лиц), действующих на 1 марта 2023 года в собственности женщин приходится на туристический сектор.

Таких предприятий зарегистрировано 7,6 тысячи в Украине, что составляет 51,7% от общего количества турфирм.

Второе место заняла образовательная деятельность — 3,5 тыс. компаний в сфере образования принадлежат женщинам, это 49,3% данного рынка.

На третьей строчке оказались компании в категории «Операции с недвижимостью». Женщины владеют 26,6 тысячи компаний в этом секторе, что составляет 42,7% рынка.

Наиболее непопулярной среди женщин является сфера водоснабжения и утилизация — 1,3 тыс. компании, 20,1% рынка. Несколько лучшие показатели в сфере строительства — в собственности женщин 22,4 тыс. компаний (26,3% рынка).

В топ-3 не очень популярных сфер под контролем бизнес-вумен вошла отрасль ИТ: 6,9 тыс. компаний в собственности женщин составляют 26,4% рынка информационных технологий.

География присутствия компаний бизнес-вумен

В целом, на территории всей Украины зарегистрировано 306,2 тысячи компаний (юридических лиц), бенефициарками которых являются женщины. Это количество составляет 32,8% всех зарегистрированных в стране компаний. Для сравнения распределения по регионам рассматривалась доля компаний, владелицами которых являются женщины.

Частично оккупированная Донецкая область занимает вторую строчку — 15,2 тысячи компаний в собственности женщин составляют 36% от всего бизнеса в регионе. Третье, четвертое и пятое места по процентному распределению занимают соответственно Николаевская, Одесская и Запорожская области — 35%.

Наибольшее количество зарегистрированных компаний, закономерно в Киеве — 94,8 тыс. компаний с женщинами-владельцами зарегистрировано в столице, однако это 31,2% от общего количества зарегистрированных и действующих компаний в городе, что ниже среднего значения по стране. Сумской области — здесь в собственности женщин 30,5% от всех компаний в регионе.

Влияние полномасштабного вторжения

Полномасштабное вторжение России в Украину нанесло непоправимый ущерб нашему государству. Недавно мы рассказывали, как после 24 февраля 2022 года изменилась динамика появления новых бизнесов в Украине. Влияние военного года сказалось и на динамике открытия женщинами новых компаний: она снизилась на 4,4% по сравнению с 2021 годом.

Что касается секторального распределения, то в период с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 именно сфера образования и здравоохранения наиболее ощутимо пополнились новыми игроками: увеличение присутствия women-owned компаний в каждой — плюс 4,1 и 7,8 процентных пункта соответственно, по сравнению со средними долями в экономике

Образовательный сектор переместился на первое место — за год женщины открыли 95 компаний в этой сфере, что составило 53,4% рынка. Вторую строчку занял сектор «Здравоохранения» — 49,3% (113 компаний). В лидеры по доле основанных женщинами фирм также вошли компании, работающие в сфере «Медиа и кино».

Наибольшие потери понес туризм: закономерно доля компаний в собственности женщин уменьшилась на 14 процентных пунктов относительно привычного среднего показателя этого направления.