Украина и Великобритания подписали соглашение о цифровой торговле

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Что известно

Это соглашение является правовым фундаментом для большего развития цифровой экономики — от электронной коммерции до кибербезопасности — торговли цифровыми продуктами и услугами между Украиной и Великобританией.

Торговая сделка ориентирована прежде всего на предотвращение появления барьеров в будущем. Для украинских ИТ компаний сохранение свободного доступа на рынки — базовое условие дальнейшего развития, отметили в Минэкономики.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что реализация соглашения углубит участие Украины в глобальных цепях поставок, будет способствовать развитию МСП и участию женщин в цифровой экономике, а также снизит препятствия для участия в глобальной цифровой торговле.

Также, по ее словам, подписание этого соглашения заложит основу для практического наполнения Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне в июне этого года, и усилит украинско-британское инвестиционное партнерство.