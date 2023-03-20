Курс валют на вечер 20 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 24 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 20 марта Закрытие 20 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,98/39,37 39,22/39,61 24/24

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−38,90 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,85, евро — 41,00−41,20 грн.

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