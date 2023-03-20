Официально: В Киеве сократят комендантский час с 26 марта

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 20 марта подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день. Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

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Сокращение комендантского часа

«Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной», — отметил он.

Запрет во время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право его задержать, проверить наличие документов и установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или в крайнем случае огнестрельное оружие.

Выходить на улицу можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.