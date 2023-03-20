Рада уволила трех министров

Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Также в отставку отправили вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

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Известно, что Михаила Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Гончаренко отмечает, что его кандидатуру Федорова на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании.

Кроме того, сегодня парламент уволил с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета.