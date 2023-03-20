Верховная Рада 20 марта отправила в отставку министров: Павла Рябикина, Михаила Федорова и Сергея Шкарлета. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Рада уволила трех министров
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Увольнение министров
Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Также в отставку отправили вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Известно, что Михаила Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.
Гончаренко отмечает, что его кандидатуру Федорова на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании.
Кроме того, сегодня парламент уволил с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Источник: Минфин
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