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20 марта 2023, 15:27 Читати українською

Киевский ТРЦ Ocean Plaza переходит в собственность государства

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины акций ТЦ «Ocean Plaza», принадлежавших российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Стоимость изъятых активов составляет $300 млн. Об этом сообщили в ГБР.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины акций ТЦ «Ocean Plaza», принадлежавших российскому олигарху Аркадию Ротенбергу.
Фото: knin.ua

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«20 марта ВАКС принял решение о конфискации контрольной части корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества, денежных средств на банковских счетах, в том числе ООО «Авангард-Виларти» и ООО «ИС «Лыбидь», являющихся владельцами торгово-развлекательного центра «Ocean Plaza». Решение суда вступит в силу через 10 дней», — говорится в сообщении.

Около 70% акций ТРЦ перейдет в управление государства.

Ведомство отмечает, что доказана причастность к финансированию преступлений направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины и ведение агрессивной войны против Украины резидента российской федерации Аркадия Ротенберга, приближенного к президенту России Владимиру Путину.

Читайте: Арма получила в управление ТРЦ Ocean Plaza, принадлежащего россиянам

Напомним, что в отношении Аркадия Ротенберга, его дочери Лилии Ротенберг и еще ряда лиц из их окружения, указами президента Украины введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Напомним

ТРЦ Ocean Plaza прекратил работать с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Впоследствии на территории ТРЦ работал только один продуктовый гипермаркет «Ашан». 25 июля администрация Ocean Plaza сообщила о прекращении работы торгового центра.

В августе в Офисе Генпрокурора сообщили, что в управление АРМА переданы корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен, среди них, в частности, один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы. Среди конечных бенефициарных владельцев ТРЦ — граждане России из близкого окружения руководства РФ.

В ноябре 2022 года в ТРЦ Ocean Plaza сообщили, что торговый центр возобновил сотрудничество с арендаторами и подрядными компаниями и открыл свои двери для посетителей.

Источник: Минфин
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