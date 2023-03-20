Microsoft планирует запустить новый магазин приложений на iPhone и Android

В компании Microsoft в следующем году готовятся запустить новый магазин приложений для игр на iPhone и Android-смартфонах, если такое приобретение Activision Blizzard за $75 млрд будет одобрено регулирующими органами. Об этом сообщает Сrast .

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Что известно

Новые правила, требующие от Apple и Google открыть свои мобильные платформы для магазинов приложений, должны вступить в силу с марта 2024 года.

«Мы хотим иметь возможность предлагать контент от нас и наших сторонних партнеров на любом экране. Сегодня мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить мир, в котором мы думаем эти устройства будут открыты», — сказал Фил Спенсер, исполнительный директор Microsoft Gaming.

Microsoft борется с регуляторными органами в США, Европе и Великобритании, которые выражают обеспокоенность потенциальным влиянием на конкуренцию владельца консоли Xbox, покупающего разработчика Call of Duty, одной из самых популярных игр в мире. Производитель PlayStation Sony был громким противником сделки.

Отмечается, что ЕС, возможно, потребует от Apple и Google изменить правила, регулирующие распространение приложений на устройствах iPhone и Android. Однако крупные технологические компании могут оспорить это решение и отложить его исполнение.