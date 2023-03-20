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20 марта 2023, 13:52 Читати українською

НБУ получил вторую международную награду за развитие системы BankID НБУ

Национальный банк Украины получил еще одну престижную международную награду Central Banking Awards — в номинации «Инициатива в сфере платежной и рыночной инфраструктуры». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины получил еще одну престижную международную награду Central Banking Awards — в номинации «Инициатива в сфере платежной и рыночной инфраструктуры».

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Судейская коллегия Central Banking отметила Национальный банк за развитие государственной системы удаленной идентификации — Системы BankID НБУ.

Система BankID НБУ обеспечивает стабильный и бесперебойный доступ украинских граждан к важным государственным и финансовым сервисам.

Как отметили международные эксперты, во время войны ее непрерывная работа приобрела особую ценность, ведь предоставила гражданам неотложную возможность продолжать получать государственные и финансовые услуги дистанционно.

В частности, украинцы, которым пришлось покинуть дома в связи с боевыми действиями, смогли получить беспрепятственный доступ к электронным документам и сервисам государственного мобильного приложения «Дия».

Кроме того, граждане могли дистанционно открывать счета в банках, осуществляя идентификацию с помощью системы. Например, когда не имели возможности посетить отделение банка из-за вынужденного перемещения или когда банк не мог осуществить физическое обслуживание клиентов в условиях войны.

Справка

Сегодня Система BankID НБУ насчитывает 130 участников. Это 39 банков-идентификаторов и 91 абонент — поставщик услуг. Ежедневно в системе происходит около ста тысяч успешных электронных идентификаций (32,8 млн. за 2022 год, что на 9% больше, чем в 2021 году).

Напомним

Это уже вторая награда премии Central Banking Awards, полученная Национальным банком, — 13 марта НБУ был объявлен центральным банком года за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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