НБУ получил вторую международную награду за развитие системы BankID НБУ

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Судейская коллегия Central Banking отметила Национальный банк за развитие государственной системы удаленной идентификации — Системы BankID НБУ.

Система BankID НБУ обеспечивает стабильный и бесперебойный доступ украинских граждан к важным государственным и финансовым сервисам.

Как отметили международные эксперты, во время войны ее непрерывная работа приобрела особую ценность, ведь предоставила гражданам неотложную возможность продолжать получать государственные и финансовые услуги дистанционно.

В частности, украинцы, которым пришлось покинуть дома в связи с боевыми действиями, смогли получить беспрепятственный доступ к электронным документам и сервисам государственного мобильного приложения «Дия».

Кроме того, граждане могли дистанционно открывать счета в банках, осуществляя идентификацию с помощью системы. Например, когда не имели возможности посетить отделение банка из-за вынужденного перемещения или когда банк не мог осуществить физическое обслуживание клиентов в условиях войны.

Справка

Сегодня Система BankID НБУ насчитывает 130 участников. Это 39 банков-идентификаторов и 91 абонент — поставщик услуг. Ежедневно в системе происходит около ста тысяч успешных электронных идентификаций (32,8 млн. за 2022 год, что на 9% больше, чем в 2021 году).

Напомним

Это уже вторая награда премии Central Banking Awards, полученная Национальным банком, — 13 марта НБУ был объявлен центральным банком года за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны .