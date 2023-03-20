В России арестовали активы Volkswagen

В понедельник, 20 марта, российский суд заморозил все активы Volkswagen на территории России. Решение было принято по иску ГАЗ. Об этом сообщает Reuters.

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Российский автопроизводитель ГАЗ, по контракту делавший автомобили Volkswagen на своем заводе в Нижнем Новгороде, подал в суд на немецкого автопроизводителя за нарушение контракта после того, как Volkswagen расторг соглашение в августе.

ГАЗ оценил свой ущерб от разорванного контракта почти 16 млрд рублей (207,79 млн долларов).

Кроме этого, суд запретил какие-либо регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской дочери VW и подконтрольных ей юрлиц, сообщает российский Интерфакс.

Напомним

Volkswagen был одним из ряда иностранных автопроизводителей, приостановивших свою деятельность на территории России после введения санкций против Москвы за вторжение в Украину.

В настоящее время Volkswagen пытается продать свой флагманский российский завод в Калуге. Завод мощностью 225 тысяч автомобилей в год был закрыт с марта 2022 года.