Фальшивая 1000. БЭБ разоблачило фальшивомонетчиков в Волынской области

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили жителя Днепра, который рассчитывался фальшивыми купюрами номиналом 1000 грн в торговых заведениях города Луцка. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

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Что известно

Гражданин Украины приобрел поддельную национальную валюту Украины в городе Днепр в феврале 2023 года. Привез фальшивые купюры в Луцк и сразу начал их сбывать.

В целях сокрытия преступления деньги сбывались в разных торговых местах. Каждый раз покупался недорогой товар, оплачиваемый поддельной купюрой в 1000 гривен. Таким образом, гражданин конвертировал поддельные средства в настоящие гривны.

Выявленные банкноты номиналом 1000 грн имели одинаковые серии и номера и не соответствовали установленному образцу аналогичной банкноты Нацбанка Украины.

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Купюры были напечатаны с использованием цветного знакопечатного устройства со струйным способом печати и имели поддельные специальные защитные элементы.

Мошеннику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.