Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили жителя Днепра, который рассчитывался фальшивыми купюрами номиналом 1000 грн в торговых заведениях города Луцка. Об этом говорится в сообщении БЭБ.
Фальшивая 1000. БЭБ разоблачило фальшивомонетчиков в Волынской области
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Что известно
Гражданин Украины приобрел поддельную национальную валюту Украины в городе Днепр в феврале 2023 года. Привез фальшивые купюры в Луцк и сразу начал их сбывать.
В целях сокрытия преступления деньги сбывались в разных торговых местах. Каждый раз покупался недорогой товар, оплачиваемый поддельной купюрой в 1000 гривен. Таким образом, гражданин конвертировал поддельные средства в настоящие гривны.
Выявленные банкноты номиналом 1000 грн имели одинаковые серии и номера и не соответствовали установленному образцу аналогичной банкноты Нацбанка Украины.
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Купюры были напечатаны с использованием цветного знакопечатного устройства со струйным способом печати и имели поддельные специальные защитные элементы.
Мошеннику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Комментарии - 1
не всегда легальный…