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20 марта 2023, 13:23 Читати українською

Фальшивая 1000. БЭБ разоблачило фальшивомонетчиков в Волынской области

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили жителя Днепра, который рассчитывался фальшивыми купюрами номиналом 1000 грн в торговых заведениях города Луцка. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили жителя Днепра, который рассчитывался фальшивыми купюрами номиналом 1000 грн в торговых заведениях города Луцка.
Фото: epravda.com.ua

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Что известно

Гражданин Украины приобрел поддельную национальную валюту Украины в городе Днепр в феврале 2023 года. Привез фальшивые купюры в Луцк и сразу начал их сбывать.

В целях сокрытия преступления деньги сбывались в разных торговых местах. Каждый раз покупался недорогой товар, оплачиваемый поддельной купюрой в 1000 гривен. Таким образом, гражданин конвертировал поддельные средства в настоящие гривны.

Выявленные банкноты номиналом 1000 грн имели одинаковые серии и номера и не соответствовали установленному образцу аналогичной банкноты Нацбанка Украины.

Читайте: Банкноты 1000 гривен подделывают с помощью струйных принтеров. В Нацбанке рассказали, как отличить фальшивые деньги

Купюры были напечатаны с использованием цветного знакопечатного устройства со струйным способом печати и имели поддельные специальные защитные элементы.

Мошеннику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
20 марта 2023, 15:02
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не всегда легальный…
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