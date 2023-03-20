Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,7%, цена составила $70,96 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года.
Цена нефти Brent упала до минимума с 2021 года
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 2,43%, до $65,12 за баррель.
Причина снижения
Нефтяные цены снижаются на опасениях, что риски в мировом банковском секторе могут вызвать рецессию, которая приведет к снижению спроса на топливо, пишет агентство Reuters.
Источник также добавил, что нефтяные котировки находятся под давлением в преддверии заседания ФРС США по процентной ставке, итоги которого будут объявлены в среду, 22 марта.
На прошлой неделе цены на нефть снизились более чем на 10% на фоне проблем в банковском секторе США и Европы после банкротства американского SVB и закрытия банка Signature Bank.
Опасения участников рынка по поводу новых банкротств и системных проблем в экономике привели к массовым распродажам, в том числе на рынке нефти. За пять торговых дней майские фьючерсы на Brent потеряли 11,85%, или $9,81, упав с $82,78 до $72,97 за баррель.
Аналитики Goldman Sachs также снизили свои прогнозы по нефти марки Brent после падения цен на фоне опасений банковского кризиса и рецессии.
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