Борьба с банковским кризисом и поглощение Сredit Suisse: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 4,4%, а индекс Dow Jones снизился на 0,1%. Все — несмотря на опасения по поводу состояния банковского сектора США. Отчасти такой рост был вызван переоценкой ожиданий в отношении повышения процентных ставок. Многие теперь ждут, что ФРС на этой неделе повысит ставки на 0,25%, а не на 0,5%, как предполагалось.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 0,6%, сингапурский STI прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite увеличились на 1% и 0,6% соответственно, южнокорейский Kospi практически не изменился, а японский Nikkei снизился на 2,9% В понедельник рынки Азии преимущественно падают.

UBS Group приобретает Credit Suisse

UBS Group согласилась купить испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). По заявлению руководства Credit Suisse, сделка состоится, чтобы восстановить уверенность в стабильности швейцарской экономики и банковской системы страны. Пока Credit Suisse работает в обычном режиме. Эксперты считают, что объединение банков увеличит лидерство UBS Group на внутреннем рынке Швейцарии, а также сделает объединенную группу ведущим глобальным управляющим с активами на $5 трлн.

ФРС и регуляторы других стран проводят «операцию по предотвращению банковского кризиса»

Федеральная резервная система США объединилась с Банком Канады, Англии, Японии, Европейским центральным банком и Национальным банком Швейцарии, чтобы расширить долларовую ликвидность в глобальной финансовой системе, пишет Reuters. Задача будет выполняться через так называемые своп-линии — соглашения между двумя центральными банками об обмене валюты, которые позволят одному регулятору получать иностранную валюту от другого (который ее выпускает) и распространять ее среди коммерческих банков в своей стране. По оценкам ФРС, операции начнутся в понедельник и будут продолжаться как минимум до конца апреля.

Morgan Stanley: Азия находится в лучшем положении, чем страны с развитой экономикой

По мнению аналитиков, экономикам азиатских стран будет легче справиться с возможными последствиями банковского кризиса. Все — благодаря высоким коэффициентам покрытия ликвидности в азиатских банках, а также «относительно стабильном» отношении долга стран Азии к их ВВП. Все эти факторы, считают в Morgan Stanley, также будут способствовать опережающему экономическому росту региона.