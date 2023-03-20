За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 165610 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 марта: ВСУ за сутки уничтожили 700 российских оккупантов
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Потери врага
- личного состава — около 165610 (+700) человек ликвидировано,
- танков — 3537 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин — 6869 (+16) ед.,
- артиллерийских систем — 2577 (+9) ед.,
- РСЗО — 507 (+0) ед.,
- средства ПВО — 270 (+2) ед.,
- самолетов — 305 (+0) ед.,
- вертолетов — 290 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5416 (+8) ед.,
- специальная техника — 265 (+3).
Источник: Минфин
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