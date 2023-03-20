Финдпомощь украинцам от французской организации ACTED: как получить 6600 грн

Французская гуманитарная организация ACTED возобновила финансовую помощь пострадавшим от войны украинцам. Об этом пишет visitukraine.today.

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Кто может получить помощь

Организация оказывает финансовую поддержку выехавшим из регионов переселенцам:

Донецкая область;

Луганская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Николаевская область;

Черниговская область;

Херсонская область;

Запорожская область.

Выплаты предоставляются ВПЛ, которые отвечают следующим критериям уязвимости:

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди старше 60 лет;

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

семьи с маломобильными лицами, нуждающимися в постороннем уходе, а также беременные и кормящие грудью;

семьи, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий.

Какой размер помощи

Размер выплат будет составлять 2220 грн на одного человека/месяц единоразово за три месяца (т.е. общая сумма пособия — 6660 грн).

Какие документы нужны

Для получения выплаты необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении ребенка/детей и реквизиты банковской карты (IBAN).

Заявки рассматриваются в течение месяца. Украинцам на мобильный телефон приходит уведомление от представителей ACTED о подтверждении или отказе в оплате.

Детальнее о помощи можно узнать по телефонам 0 800 334 589 (горячая линия) или 0 800 336 936 (колл-центр).