Французская гуманитарная организация ACTED возобновила финансовую помощь пострадавшим от войны украинцам. Об этом пишет visitukraine.today.
Финдпомощь украинцам от французской организации ACTED: как получить 6600 грн
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Кто может получить помощь
Организация оказывает финансовую поддержку выехавшим из регионов переселенцам:
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Николаевская область;
- Черниговская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область.
Выплаты предоставляются ВПЛ, которые отвечают следующим критериям уязвимости:
- одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;
- пожилые люди старше 60 лет;
- многодетные семьи;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- семьи с маломобильными лицами, нуждающимися в постороннем уходе, а также беременные и кормящие грудью;
- семьи, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий.
Какой размер помощи
Размер выплат будет составлять 2220 грн на одного человека/месяц единоразово за три месяца (т.е. общая сумма пособия — 6660 грн).
Какие документы нужны
Для получения выплаты необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении ребенка/детей и реквизиты банковской карты (IBAN).
Заявки рассматриваются в течение месяца. Украинцам на мобильный телефон приходит уведомление от представителей ACTED о подтверждении или отказе в оплате.
Детальнее о помощи можно узнать по телефонам 0 800 334 589 (горячая линия) или 0 800 336 936 (колл-центр).
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