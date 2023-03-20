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20 марта 2023, 10:47 Читати українською

Финдпомощь украинцам от французской организации ACTED: как получить 6600 грн

Французская гуманитарная организация ACTED возобновила финансовую помощь пострадавшим от войны украинцам. Об этом пишет visitukraine.today.

Французская гуманитарная организация ACTED возобновила финансовую помощь пострадавшим от войны украинцам.

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Кто может получить помощь

Организация оказывает финансовую поддержку выехавшим из регионов переселенцам:

  • Донецкая область;
  • Луганская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Николаевская область;
  • Черниговская область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область.

Выплаты предоставляются ВПЛ, которые отвечают следующим критериям уязвимости:

  • одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;
  • пожилые люди старше 60 лет;
  • многодетные семьи;
  • семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
  • семьи с маломобильными лицами, нуждающимися в постороннем уходе, а также беременные и кормящие грудью;
  • семьи, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий.

Какой размер помощи

Размер выплат будет составлять 2220 грн на одного человека/месяц единоразово за три месяца (т.е. общая сумма пособия — 6660 грн).

Какие документы нужны

Для получения выплаты необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении ребенка/детей и реквизиты банковской карты (IBAN).

Заявки рассматриваются в течение месяца. Украинцам на мобильный телефон приходит уведомление от представителей ACTED о подтверждении или отказе в оплате.

Детальнее о помощи можно узнать по телефонам 0 800 334 589 (горячая линия) или 0 800 336 936 (колл-центр).

Источник: Минфин
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