ФРС США присоединилась к решению пяти ЦБ о предоставлении ликвидности банкам

ФРС США заявила, что присоединилась к Банку Канады, Банку Англии, Банку Японии, ЕЦБ и Нацбанку Швейцарии в скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности посредством постоянных соглашений о своп-линиях в долларах США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ФРС.

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Что известно

«Чтобы повысить эффективность своп-линий в предоставлении финансирования в долларах США, центральные банки, в настоящее время предлагающие операции в долларах США, согласились увеличить частоту операций с семидневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной», — говорится в заявлении ФРС, опубликованном вместе с объявлениями от других пяти центральных банков.

Операции начнутся в понедельник, 20 марта и будут продолжаться, по крайней мере, до конца апреля, сообщила ФРС.

Сеть своп-линий между центральными банками представляет собой набор доступных постоянных средств и служит важным резервом ликвидности для ослабления напряженности на мировых рынках финансирования, тем самым помогая смягчить последствия такой напряженности для предоставления кредитов домашним хозяйствам и предприятиям, отмечается в сообщении ФРС.

Одновременная публикация объявлений о скоординированных действиях сигнализирует о глубине озабоченности центробанков недавними потрясениями в финансовой системе по обе стороны Атлантики, пишет агентство.

Это шаг центробанков последовал за сделкой, заключенной при посредничестве швейцарских властей, — о слиянии UBS с конкурирующим швейцарским банком Credit Suisse.

Напомним

В США регулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank 10 марта после резкого оттока вкладов. Это стало крушением крупнейшего банка в США с финансового кризиса 2008 года.

Кроме SVB, в начале марта в США обанкротился банк Silvergate, который The Verge назвал «краеугольным камнем» для сферы криптовалют, а власти закрыли также нью-йоркский Signature Bank.